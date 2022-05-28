Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi

28.05.2022 16:30

MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Esra Tokelli'nin bir süredir hastanede tedavi gören annesi, ameliyat esnasında yaşamını yitirdi. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tokelli, "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve sonrasında kendi mekanını açan Esra Tokelli, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Üsküdar'daki bir hastanede tedavi gören Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Tokelli, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" dedi. Hülya Tokelli, 26 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük camiinde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir'de defnedildi.

Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi hayatını kaybetti
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