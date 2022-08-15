Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt! - Son Dakika
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Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt!

15.08.2022 17:56
Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt!

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki evinde iki kızı ile tatil yapıyor. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanacak mı? Yasemin Özilhan'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi. İşte detaylar...

Yasemin Özilhan'ın son zamanlarda eşi İzzet Özilhan ile birlikte görülmemesi evliliklerinde kriz yaşandığı dedikodusuna neden olmuştu.

İzzet Özilhan önceki gün Instagram hesabını kapattı.

Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt!

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, HESABINI KAPATTI

Hemen ardından da Yasemin Hanım eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Bu olayın ardından çiftin boşanma arifesinde olduğu sosyetenin dedikodu listesinin bir numarasına oturdu.

Haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ünlü çiftten Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla iddialara yanıt verdi.

BOŞANMA İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Eski oyuncu, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetik güzel bu paylaşımıyla ayrılık haberlerini noktalamış oldu.

Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt!

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan (evlilik öncesi soyadı: Ergene, d. 22 Ocak 1985, Hamburg), Türk oyuncu ve eski model.

Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981'de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor. İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 2 kızları dünyaya geldi. İlk kızları Emine 2012 doğumlu. İkinci kızları Ela ise 2013'te dünyaya geldi ve Yasemin Ergene'nin Doktorlar dizisindeki ismini taşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan'dan Boşanma İddiasına Yanıt! - Son Dakika

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