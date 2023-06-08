Esra Ezmeci'nin sözlerine canlı yayında utanan Nur Viral reklama gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Esra Ezmeci'nin sözlerine canlı yayında utanan Nur Viral reklama gitti

09.06.2023 00:07

Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere tavsiyeler verirken söyledikleriyle yine Nur Viral'i utandırdı. Esra Ezmeci çapalama tavsiyesi vererek "Okşa, arzula" diyerek Viral'in üzerinde canlandırma yaptı.

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bu kez verdiği tavsiyelerle programına konuk olduğu Nur Viral'i utandırdı.

"OMZUNU VE ELİNİ SIKACAKSIN"

Nur Viral, programında konuk ettiği Ezmeci'ye çapalamanın detaylarını sordu. Ezmeci, bu soruya, "Güzel sözler mesela... Ama sessiz. Omzunu ve elini sıkacaksın. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin" yanıtını verdi.

"OKŞUYORSUN ADAMI"

Bu sözlerin devamında Nur Viral "Adam demezse neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Viral'in bu çıkışı sonrası yeniden söze giren Ezmeci, "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

UTANDI, "REKLAMA GİDELİM" DEDİ

Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi. Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösteren Ezmeci, "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi. Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.

YORUMLAR
500

Esra Ezmeci, Nur Viral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Ezmeci'nin sözlerine canlı yayında utanan Nur Viral reklama gitti - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Finali kaybedince hakemi hedef aldı! Bodrumspor teknik direktöründen bir garip çıkış
23:56 Esra Ezmeci'nin sözlerine canlı yayında utanan Nur Viral reklama gitti
23:43 Esra Ezmeci'nin verdiği tavsiye Nur Viral'i utandırdı: Reklama gidelim
23:42 Okan Buruk "Come to Galatasaray" dedi! Hedef Tielemans
23:29 Gözünü dünya yıldızına dikti! Canlı yayında talimatı veren Okan Buruk, Galatasaray taraftarını harekete geçirdi
23:12 Gözler zam yapılacak olan Asgari Ücret'e çevrildi! İşçi ve işverenin beklentisi arasında 2 bin lira fark var
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti
22:59 Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? İşçi ve işverenin beklentisi arasında 2 bin lira fark var
22:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:24 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 00:11:44. #1.13#
SON DAKİKA: Esra Ezmeci'nin sözlerine canlı yayında utanan Nur Viral reklama gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement