Evlenebilmek için pazarlık yapıyor

Sabah'tan Bülent Cankurt
'un köşesine taşıdığı haberde; Çocukluğunun geçtiği, ailesinin halen yaşadığı Suadiye'de sahilde bir eve bakan ve çok beğenen Tuba Büyüküstün
pazarlık aşamasındaymış. Ev sahibi, denize sıfır olan, 4.5+1 daireye 22 milyon lira istemiş. Güzel oyuncu, yaklaşık 50 yıllık bir binada bulunan daireyi çok beğenmiş. Hatta eski bina olması daha da hoşuna gitmiş. Kulağıma gelenlere göre Büyüküstün, ev sahibinden biraz indirim almış ancak yeterli gelmemiş. En son ev sahibine bir teklif sunmuş ve cevap bekliyormuş. Sanırım birkaç milyonluk bir indirim daha istemiş. Bakalım Büyüküstün ev sahibiyle el sıkışıp, yeni yuvasını kurabilecek mi?