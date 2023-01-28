Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar "Helal olsun" demekten kendini alamadı - Son Dakika
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Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar "Helal olsun" demekten kendini alamadı

29.01.2023 12:24
Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar "Helal olsun" demekten kendini alamadı

NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Fadik Sevin Atasoy, samimi bir itirafta bulundu. Atasoy, Amerika'daki kariyerini anlatırken, "Kenan Doğulu'nun bursuyla okudum" dedi.

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u konuk etti. Atasoy, Amerika'daki oyunculuk yaşamını anlatırken " Kenan Doğulu'nun bursuyla okudum" dedi.
Babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşen Fadik Sevin Atasoy, " New York'da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye'ye geri döndü, ben orada Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım. Onun sınava benzer bir şeyi vardı, isim öğrenmeden, ne yaptığını öğrenmeden çıkıp karşısında oynuyorsun. Sen kimsin, kal, ben sana bursunu veriyorum dedi. Ama kalacak yer yok, arabam yok." dedi.
"BANA KONUK ODASINI VERDİLER"
Atasoy şöyle devam etti: "Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, Kenan Doğulu bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim."

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar 'Helal olsun' demekten kendini alamadı - Son Dakika

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