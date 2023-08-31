Farah Zeynep Abdullah, Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü aldı

Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı, Bergen ve son olarak Bihter filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah Bu yıl 80'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

ÖDÜL ALDI

İtalya'nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset'in Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura'daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazandı.

KIVANÇ TATLITUĞ DA ÖDÜL ALDI

Venedik Uluslararası Film Festivali'nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo, Farah Zeynep Abdullah'a ödül verme gerekçesi olarak Kurt Seyit ve Şura dizisindeki performansı, Bergen'deki başarısı ve yakında yayınlanacak Bither'le birlikte daha da parlayacak kariyerini gösterdi. Kıvanç Tatlıtuğ da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.

TÜRK FİLMLER DE FESTİVALDE

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar'ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali'nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü'ne kabul edildi. Nehir Tuna'nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali'nde yarışacak.

Dün başlayan 80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.