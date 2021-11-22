Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım

Dün akşam Süper Lig'te oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde kazanan tarafı 2-1 skorla Fenerbahçe oldu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan ise maç sonrası sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"GÖREMEDİN AMA EMİNİM Kİ MUTLUSUNDUR"

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşiyle tribünde beraber maç izledikleri bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'da 2,4 milyon takipçisi bulunan Alişan, paylaşımına "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" notunu ekledi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 599 binden fazla görüntüleme aldı.