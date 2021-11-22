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Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım - Son Dakika

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım

22.11.2021 09:58

Ünlü şarkıcı Alişan, dün akşam oynana Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'la tribünde çekilen bir videosunu paylaşan Alişan, "Göremedin sen ama eminim mutlusundur" dedi.

Dün akşam Süper Lig'te oynanan GalatasarayFenerbahçe derbisinde kazanan tarafı 2-1 skorla Fenerbahçe oldu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan ise maç sonrası sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"GÖREMEDİN AMA EMİNİM Kİ MUTLUSUNDUR"

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşiyle tribünde beraber maç izledikleri bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'da 2,4 milyon takipçisi bulunan Alişan, paylaşımına "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" notunu ekledi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 599 binden fazla görüntüleme aldı.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan duygusal paylaşım
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım

Selçuk Tektaş, Fenerbahçe, Alişan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım - Son Dakika
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