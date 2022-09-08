Bebeğine Verdiği İsmi Duyanlar Şaştı Kaldı

Geçtiğimiz haftalarda anne olan Dila Tarkan, bebeğiyle çekilmiş karelerini paylaştı. Ünlü fenomenin çocuğuna verdiği ismi duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Dila Tarkan, 2019'dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'den şubatta Miami'de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan'da mutluluğa imza atmıştı. Hamile olan Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda doğum yaptı. BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çiftinin çocuklarına verdiği isim belli oldu. Dila Tarkan, bebeğinin isminin 'Luca Kartal' olduğunu açıkladı. DİLA TARKAN KİMDİR? Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir. Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile evlidir. Bu evlilikten 'Luca Kartal' adında bir oğlu bulunuyor. DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR? Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

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