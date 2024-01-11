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Gül'e Ağıt Oyunu Seyircilerden Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Gül'e Ağıt Oyunu Seyircilerden Büyük İlgi Gördü

Töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Gül'e Ağıt' oyunu, Deniz Altun'un yazdığı ve Özgür Kaymak'ın yönettiği bir tiyatro oyunudur. Oyun, 9 Ocak 2024 Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahnelendi ve seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek. 'Gül'e Ağıt' oyunu, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin sembolü haline gelen Güldünya'nın hikayesini ele alarak namus, töre ve ahlak kavramlarını sorgulamaktadır. Oyunda birçok başarılı oyuncu rol almaktadır.

Gül\'e Ağıt Oyunu Seyircilerden Büyük İlgi Gördü
11.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:52
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Töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören'in hayat hikayesinin anlatıldığı, Deniz Altun'un yazdığı Özgür Kaymak'ın yönettiği "Gül'e Ağıt" 9 Ocak 2024 Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Seyircinin hayranlıkla izlediği oyun, uzun süre alkışlandı.

İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

GÜL'E AĞIT

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya'nın hikayesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Oyunda Özgür Kaymak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Kaynak: Magazinkolik
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