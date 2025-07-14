Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor - Son Dakika
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Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor

Gülşen\'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
14.07.2025 12:39
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Sahne performansları kadar kıyafet tercihleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde giydiği cesur elbisesiyle yine sosyal medyanın odağı oldu. Belden kalçaya uzanan dekoltesi ve derin yırtmacıyla dikkat çeken elbise, bazı kullanıcılar tarafından ''fazla açık'' bulunurken, destekleyenler ise ''sahneye yakışan cesaret'' yorumunda bulundu.

Söylediği şarkıların yanı sıra tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren pop müziğin sevilen ismi Gülşen, bu kez de cesur elbise tercihiyle gündeme geldi. Sahne kıyafetleriyle magazin dünyasında dikkat çeken başarılı şarkıcı, alışılmış kalıpların dışına çıkan tasarımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Gülşen, son sahne performansında vücuda oturan, siyah ve ışıltılı kumaştan tasarlanmış iddialı bir elbise tercih etti. Elbisenin bel hizasından başlayarak kalçaya kadar uzanan dekoltesi, yan bölümleri neredeyse tamamen açık bırakacak şekilde tasarlanmıştı. Sadece ince şeritlerle vücuda tutturulan bu tasarım, görenleri şaşırttı. Elbisenin derin sırt dekoltesine ek olarak kalçaya kadar inen yırtmacı da sahneye damga vuran bir diğer detay oldu.

Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor

Giydiği sahne kostümleriyle her dönem moda dünyasında da tartışma yaratan Gülşen, bu tercihiyle bir kez daha kendi çizgisini ortaya koydu ve dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Kıyafetin sosyal medyada yarattığı yankı ise gecenin önüne geçti. Çok sayıda kullanıcı, kıyafetin fazlasıyla açık olduğunu dile getirdi. "Sahne için bile fazla iddialı", "Artık şaşırmıyoruz ama bu kez ölçü kaçtı" ve "Şarkılardan çok elbise konuşuluyor" gibi yorumlar kısa sürede yayıldı. Öte yandan bazı takipçiler ise Gülşen'in tarzını destekleyerek "Sahneye yakışan cesaret", "Gülşen farkı bu, kimseyle karıştırılamaz" ifadelerini kullandı.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor - Son Dakika

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