Gizem Lidya Denizci Hollywood'da - Son Dakika
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Gizem Lidya Denizci Hollywood'da

18.09.2022 11:09
Gizem Lidya Denizci Hollywood'da

Güzel oyuncu Gizem Lidya Denizci, Amerikan-Türk ortak yapımı "The Hope" filminin başrolünü üstlendi. Mehmet Ali Erbil'le kamera karşısına geçen Denizci, dünyanın önde gelen film festivallerinde boy gösterecek.

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Lidya Denizci, Hollywood filmi "The Hope" (Umut) için kamera karşısına geçti. Hem İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmesi hem de güçlü oyunculuğu nedeniyle birçok meslektaşını eleyerek başrolün sahibi olan Denizci'ye yapımda tecrübeli isim Mehmet Ali Erbil eşlik etti.

Gizem Lidya Denizci, Amerikan-Türk yapımı projede bir yandan Alzheimer hastası babasıyla ilgilenen, bir yandan da bebeğinin doğumu sırasında yaşadığı travmanın üstesinden gelmeye çalışan Serap karakterine hayat verdi.

Oyuncu şimdilerde filmin gösterileceği dünyaca ünlü festivallere katılmaya hazırlanıyor. "The Hope"; Sundance, Los Angeles, Berlin gibi önemli festivallerin yanı sıra Hollywood Golden Age'de de gösterime girecek.

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Ali Erbil, Lidya Denizci, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizem Lidya Denizci Hollywood'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizem Lidya Denizci Hollywood'da - Son Dakika
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