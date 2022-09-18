Gizem Lidya Denizci Hollywood'da

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Lidya Denizci, Hollywood filmi "The Hope" (Umut) için kamera karşısına geçti. Hem İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmesi hem de güçlü oyunculuğu nedeniyle birçok meslektaşını eleyerek başrolün sahibi olan Denizci'ye yapımda tecrübeli isim Mehmet Ali Erbil eşlik etti.

Gizem Lidya Denizci, Amerikan-Türk yapımı projede bir yandan Alzheimer hastası babasıyla ilgilenen, bir yandan da bebeğinin doğumu sırasında yaşadığı travmanın üstesinden gelmeye çalışan Serap karakterine hayat verdi.

Oyuncu şimdilerde filmin gösterileceği dünyaca ünlü festivallere katılmaya hazırlanıyor. "The Hope"; Sundance, Los Angeles, Berlin gibi önemli festivallerin yanı sıra Hollywood Golden Age'de de gösterime girecek.