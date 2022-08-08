Dizi Aşkı Gerçek Oldu! - Son Dakika
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Dizi Aşkı Gerçek Oldu!

08.08.2022 17:02
Dizi Aşkı Gerçek Oldu!

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, kalbini rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. İlişkilerini gizlilik içinde yürüten çift, tatil için Belgrad'a gitti. İşte detaylar...

"Gizli Saklı" dizisinde başrolleri paylaşan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başladı. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, şu sıralar Belgrad'da tatil yapıyor.

Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç'la birlikte olduğu biliniyordu. Çiftin 4 yıllık ilişkisi temmuz ayında sona ermişti. Ünsal, geçtiğimiz günlerde dizisinin final yaptığını ilan etmiş ve Halit Özgür Sarı ile fotoğraflarını paylaşarak hem rol arkadaşına hem de dizi ekibine teşekkür etmişti.

Dizi Aşkı Gerçek Oldu!

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir.

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, fotomodel ve dizi oyuncusudur. 1.78 cm boyunda ve 67 kg. 4 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Halit Özgür Sarı, ilk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncumuz daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde yer almıştır. Halit Özgür Sarı özellikle Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Üstündağ, Kıvanç Kılıç, Gizli Saklı, Belgrad, Magazin, Son Dakika

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