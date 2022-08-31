Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor" - Son Dakika
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Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

31.08.2022 11:26
Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığı destekleriyle çekimi yapılan "Çepik" programı yoğun ilgi gördü.

Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığı destekleriyle çekimi yapılan "Çepik" programı yoğun ilgi gördü.

TRT'nin Kürtçe kanalında yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü Hakkari'de çekildi. Hakkarili Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ın TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalında yaptığı 'Çepik' programında sanatçılar Sinan Yılmaz, Mensure Arancak, Aynur Polat, İdris Aydın ve Hakkari Sanat Topluluğu sahne aldı. Hakkari'nin tarihine, örf ve adetlerine yer verilen programda, sanatçılar sahne alıp birbirinden güzel şarkıları seslendirerek binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıkan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafere Bayramı'na yakışır güzel bir program olduğunu belirterek, "Burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Türkiye'nin ve Hakkari'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Artık Hakkari eskisi gibi terörle değil festivallerle, programlarla anılıyor. 3 bin 400 rakımlı 'Sat Buzul Gölleri Festivali', 3 bin 700 rakımda kar festivali ve birçok festivaller yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle tarihin en güzel günlerini yaşıyoruz. Hakkari'de büyük bir dönüşüm ve gelişim var. Altyapıdan üst yapıya birçok hizmetler var. Gençlik spordan belediyeciliğe inanılmaz gelişmeler var. Bizi her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımıza ve bizi destekleyen bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Programda Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları, kanaat önderleri, iş insanları ve yüzlerce vatandaş kol kola girerek halay çekti.

Valilik önünde düzenlenen 'Çepik' programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Emre Kılıç ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kanaat önderleri Ahmet Şen ve Timur Yoldaş, iş adamı Teoman Zeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Vali Akbıyık: 'Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor' - Son Dakika

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