Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar olarak bilinen, bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Beyaz'ın ölümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

ALZHEİMER HASTASIYDI

Zekeriya Beyaz, hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı. Alzheimer hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 çocuk babası olan Zekeriya Beyaz'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

ASPİRASYON PNÖMONİSİ NE DEMEK?

Aspirasyon pnömonisi, aspirasyon sonucu akciğere kaçan maddelerin enfeksiyon oluşturmasıdır. Aspirasyon, kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanabilir. Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler, akciğerlere kadar inerek çok ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. Aspirasyon farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Zatürre türlerinden biri olan Aspirasyon pnömonisi; Göğüs boşluğunda soluk borusu ile yemek borusu önlü arkalı bulunur. Her lokma veya sıvı alımında yutak kapanır ve yiyecekler yemek borusuna girer. Aspirasyon, yiyeceklerin mideye geçiş sırasında yutak seviyesinde soluk borusuna kaçması sonucu oluşan bir klinik tablodur. Solunum yolları yiyecek maddelerini dışarı atmak için öksürük refleksini uyarır.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanetteki görevinden istifa ederek ayrıldı. 10 yıl kadar serbest yazarlık gazete köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1991 YILINDA DOÇENT OLDU

1987 yılında aynı Enstitüden İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak Devlet Memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu

2005 YILINDA EMEKLİ OLDU

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 - 1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 Yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

ZEKERİYA BEYAZ KİTAPLARI:

İslam'a Göre Milliyetçilik

Türklük Kanımız, İslam Canımız

İslam ve Siyasi Düzen

İslam Müjdesi

İslam Kolay Din

İslam Mutlu Kılmak

İslam ve Giyim Kuşam

Batıl İnançlar ve Hurafeler

Alevi Dosyası

Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk

Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)

Allah'ın Varlığına Belgeler

Türkiye'yi Satıyorlar

Hikmetli Çağdaş Müslümanlık

İslam, Şeriat ve Milli Laiklik