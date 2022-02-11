Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!

Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle 13 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Mehmet Coşkundeniz, acı haberi sosyal medya hesabından bugün duyurdu. Coşkundeniz'in paylaşımında, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı KOVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

KÖŞE YAZILARIYLA BİLİNİYORDU

1931 yılında Uşak'ta doğan Haydar Dümen, uzun yıllar gazetede okuyuculara cinsellik konusunda verdiği tavsiye ve çözümlerle, farklı mizah anlayışı ve üslubuyla tanınıyordu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak için İstanbul'a gelen ve 1955 yılında mezun olan Dümen, 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı.

SAMSUN'A SÜRGÜN EDİLDİ

1965 yılında Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde "Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir" makalesinden dolayı Samsun'a sürgün olarak tayin edildi. Aynı gün isteyerek emeklilik dilekçesini verdi.

CİNSELLİKLE İLGİLİ KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPTI

Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı. Geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan dümen 91 yıllık hayatı boyunca 23 kitap kaleme aldı.

Kitaplarının isimleri şu şekilde: Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim, Soğumayan Ölüler, Nazik Adında Bir Kadın, Sağlık Ve Beslenme, Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne, Otuz Günde Oldu Bitti, Cinsel Yaşam–1, Cinsel Yaşam–2, Cinsel Kültür, Cinsel Sorunlarınız, Cinsel Dünyamız, Evlilik, Gebelikten Korunma, Soğumayan Ölüler, Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne, Gözlerinin Karası, Merhaba Yurttaş, Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu), Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu), Üç Ressam, Sağlık Ve Yaşam, Çocuğun Cinsel Eğitimi, Evet.

SİLAHLI SALDIRIDAN SON ANDA KURTULMUŞTU

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılan Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde son anda kurtulmuştu. Korkunç olay, medyada günlerce konuşulmuştu.

ÖZEL HAYATI

Haydar Dümen'in 1955 yılında evlendiği ilk eşiyle boşanma davası 35 yıl sürdü. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesinde ancak 1990 yılında boşanabildi. Haydar Dümen, 1992 yılında kendisinden 32 yaş genç Gül Dümen ile evlendi. Tam bir karga tutkunu olan Dümen, evinde 6 tane özgürce uçan karga besliyordu.