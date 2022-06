Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyanın gündemine yerleşen Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

BERGÜZAR KOREL: YETTİNİZ ARTIK

Twitter'da gündeme yerleşen Mükremin Gezgin'e 3 çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'dan da tepki geldi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Bergüzar Korel, Mükremin Gezgin'e "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya" dedi.

AYŞE ARMAN: SEVİYE YERLERDE

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan gazeteci Ayşe Arman ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz. Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi... Kendisine 9 aydır hamile havası vererek, TikTok'larını izleten 24 yaşındaki bu arkadaş, geçen gün de sezaryana giriyormuş gibi bir mizansen yaratarak doğurduğunu açıkladı. Kucağında adının Onur olduğunu belirttiği bir bebekle poz verdi... Kıyamet koptu, tepkiler çığ gibi yağdı! Ben kimsenin 'anne' olmasına karşı değilim. Annelik, doğurmakla olmuyor. Ben yeri geldiğinde, erkeklerin de 'anne' gibi hissedebildiğine inanırım. Trans bireylerle de asla bir alıp veremediğim bir şey yok. Geçmişte yaşadıkları zorlukları anlatan haberler de yaptım."

"Ama bu ne? Bizim anlayamadığımız bir Tiktok'er olma kafası mı? Bir performans mı? Oyun mu? Geyik mi? Protesto mu? Başkaldırı mı? Ne? Söylediği, vurgu yaptığı bir şey var mı? Birini, kendisinden çok sevebilen herkes anne olabilir diyor mu mesela 'Trans bireylere özgürlük' mü diyor? Biz de onurlu yaşamak istiyoruz, kucağımdaki çocuğun adı ondan 'Onur' mu diyor? Siz, ikiyüzlü bir toplumsunuz. Hem eşcinselliği aşağılıyorsunuz, hem de gelip gizlice bizimle birlikte oluyorsunuz!' mu diyor?? Ne? Yoksa sadece 'Aa ne saçma/ ne komik/ ne absürd' şey yapmış dedirtmek için mi her şey? Peki bütün bunlara alet olan hastane kılıklı yere ne demeli?"

BEBEĞİN VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

"Her şeyin içinden zeka çekildi… Ne olacak bu, biraz daha 'takipçi' için can verme çabası ve ben fenomenim… Ünlüyüm, herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor diye bundan gurur duyma halleri… Kızamıyor bile insan, acıyor. Belki de ben her şeyde bir anlam arıyorum… Belki de 'yeni dünyada insanların 'anlam arama' gibi bir dertleri yok! Ama soruyorum size, bu işte bir tuhaflık yok mu? Bir hastane mesela neden alet olur böyle bir şeye? Birileri bebeğinin neden böyle saçma bir çekimde yer alması için verir? Peki insanlar neden böyle bir saçmalığı izler… Bu sabah kafamda sorularla uyandım. Varsa sizin bulduğunuz cevaplar, tespitler yazın.. anlamlı, güzel bir gün dilerim."

HAZAL, BERGÜZAR KOREL VE AYŞE ARMAN'I HEDEF ALDI

İki ünlü isim, paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise Gezgin'e tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı. Mükremin Gezgin'i destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

Hazal Kaya, kısa sürede gündem olan paylaşımını yayınladıktan birkaç dakika sonra sildi.