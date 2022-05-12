İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı - Son Dakika
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İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı

12.05.2022 20:49
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı

2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, ölümünün beşinci yılında yad edildi.  Sancaktepe Erzurumlular Derneği ve Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği geceye katılan sanatçının eşi Filiz Erkal, gözyaşlarını tutamadı.

Hem ekranlarda yer alan hem de müzik piyasasında büyük bir hayran kitlesi olan sevilen isim İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ünlü şarkıcının ailesi yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Sancaktepe Erzurumlular Derneği ve Sancaktepe Belediyesi'nin anma gecesinde eşi Filiz Erkal gözyaşlarını tutamadı.

Erkal'a olan yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sibel Yıldırım'ın anma gecesinde söylediği 'Ömrüm" şarkısıyla duygusal anlar yaşayan Erkal, sosyal medyada hesabından paylaştı.

Öte yandan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerine yer verdi.

İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı
İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı

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İbrahim Erkal, Sancaktepe, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı - Son Dakika


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