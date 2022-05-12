İbrahim Erkal Gözyaşları İçinde Anıldı - Son Dakika

Hem ekranlarda yer alan hem de müzik piyasasında büyük bir hayran kitlesi olan sevilen isim İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ünlü şarkıcının ailesi yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Sancaktepe Erzurumlular Derneği ve Sancaktepe Belediyesi'nin anma gecesinde eşi Filiz Erkal gözyaşlarını tutamadı.

Erkal'a olan yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sibel Yıldırım'ın anma gecesinde söylediği 'Ömrüm" şarkısıyla duygusal anlar yaşayan Erkal, sosyal medyada hesabından paylaştı.

Öte yandan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerine yer verdi.