İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde

Sunucu ve oyuncu İclal Aydın'ın en çok satan romanları arasında olan Üç Kızkardeş, yakında dizi olarak ekranlara gelecek. Kanal D tarafından çekileceği öğrenilen dizi Ayvalık'ta çekilecek. Türkan, Derya ve Dönüş adlı üç kız kardeşin anne ile babaları ile yaşadıkları sorunlar ve zorlukları anlatan dizi için önce kızların yaşları büyük olarak tasarlanırken daha sonrasında ise yaşlarının küçültüldüğü ve oyuncular için farklı tercihler yapılacağı öğrenildi.

İddialara göre romanın yazarı İclal Aydın da başrollerden birini üstlenecek.