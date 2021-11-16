İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16.11.2021 16:37
Sunuculuk ve oyunculuktan sonra, yazarlık serüveninde önemli başarılara imza atan İclal Aydın'ın son romanı Üç Kızkardeş, yakında Kanal D ekranlarında dizi olarak izlenebilecek.
Sunucu ve oyuncu İclal Aydın'ın en çok satan romanları arasında olan Üç Kızkardeş, yakında dizi olarak ekranlara gelecek. Kanal D tarafından çekileceği öğrenilen dizi Ayvalık'ta çekilecek. Türkan, Derya ve Dönüş adlı üç kız kardeşin anne ile babaları ile yaşadıkları sorunlar ve zorlukları anlatan dizi için önce kızların yaşları büyük olarak tasarlanırken daha sonrasında ise yaşlarının küçültüldüğü ve oyuncular için farklı tercihler yapılacağı öğrenildi.
İddialara göre romanın yazarı İclal Aydın da başrollerden birini üstlenecek.
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