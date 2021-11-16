Snob Magazin'in haberine göre; Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesi hakkında "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum" dedi.

Makyajsız haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" diye konuştu.

"15 YAŞINDAKİ HALİM"

Geçtiğimiz ay yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "15 yaşımdaki halim o. 15 yaşında adım attım bu sektöre. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı. Ne diyebilirim ki?" diyerek konunun abartılığını söyledi.

Alişan, "Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok." açıklamasında bulundu.

TAKINTISINI AÇIKLADI

Batıl inancı olduğu öğrenilen Hazal Kaya'nın banyoda sirkeli suyla yıkanmasının gündeme gelmesinden sonra oyuncu, "Sizin batıl inancınız var mı?" sorusuna, "Batın inancım yok. Takıntılarım var. Çift sayı takıntısı mesela... Televizyon izlerken asla tek sayılı rakamlara basmam, genelde çift sayılı rakamlara basıyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim" yanıtını verdi.

Aşk hakkında ne düşündüğü sorulan Alişan, "Aşk insanı kör edebilirken, bir körün de hayatı yeniden görmesini sağlayabilir" dedi.

İlayda Alişan, geçtiğimiz yaz ayında meslektaşı Serkay Tütüncü ile kısa süreli birliktelik yaşamıştı. Güzel oyuncu, ayrılık sonrası "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" demişti.