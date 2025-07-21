İstanbul Festivali'nde JLo'nun Sahnesi Hazır - Son Dakika
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İstanbul Festivali'nde JLo'nun Sahnesi Hazır

İstanbul Festivali\'nde JLo\'nun Sahnesi Hazır
21.07.2025 11:40
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Jennifer Lopez, İstanbul Festivali için 36 metre yüksekliğinde özel sahnede konser verecek.

DÜNYA yıldızı Jennifer Lopez'in de konser vereceği İstanbul Festivali'nin sahnesi için 6 ayı aşkın süredir özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak; konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.

Her şeyiyle Türkiye'de üretilen ve konseptini İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor. İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, yaklaşık 12 insan boyuna denk gelen etkileyici yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Sahne, toplam 72 metre uzunluk ve 13 metre derinliğe sahip. 20 bin piksel çözünürlüğündeki LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak. Sanatçılar, bu teknolojik altyapı sayesinde binlerce katılımcıya daha önce hiç olmadığı kadar yakın olacak. Kurulan ekran 9 adet 4K görüntü yüzeyi anlamına gelirken, konserler 17 adet 4K kamera tarafından ekrana yansıtılacak.

Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra, 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak. Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri 5,5 ayda üretildi. Sahnenin görsel ve işitsel şovu yansıtabilmesi adına kullanılan sinyal ve elektrik kablolarının uzunluğu, İstanbul'dan Bursa'ya gidip geri dönebilecek uzunlukta.

İstanbul'a 2 adet kargo uçağı ile gelecek olan Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede JLo, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

Festivalin organizatörü Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel, geçen 3 yılda milyonlarca insana ulaşarak keyifli anlar yaşattıklarını vurgulayarak, bu sene hem festival alanı hem de konser sahnesi olarak bambaşka bir İstanbul Festivali kurguladıklarının altını çizdi.

Adıgüzel, şunları söyledi:

"Aralarında Jennifer Lopez ve Shaquielle O'Neal gibi alanlarında dünya yıldızı olan isimlerin yanı sıra ülkemizden onlarca sanatçıyı İstanbul Festivali için kurulan uluslararası standartlardaki, eşi benzeri olmayan sahnede, erişilebilir bilet fiyatlarıyla izleme fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra, iş birliği içinde olduğumuz markalarla deneyim alanları oluşturuyoruz. Lezzetler Alanında bütçe dostu fiyatlarla ziyaretçilere festival boyunca damak zevklerine uygun seçenekler sunuyoruz. İstanbul Festivali, bu yıl gençler ve çocuklara özel hazırlanan aktiviteleriyle fark yaratacak. Festival kapsamında düzenlenecek espor turnuvaları, oyun tutkunlarını bir araya getirirken; FIBA onaylı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ise sahada yeteneklerini sergilemek isteyen sporculara ev sahipliği yapacak. Kazananlara özel ödüllerle taçlandırılacak bu etkinlikler, festival coşkusuna rekabetin heyecanını katacak. Çocuk alanında RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi birbirinden eğlenceli alanlar yer alacak. İstanbul Festivali'ni bu yıl, ülkemizi uluslararası alanda temsil eden bir markaya dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz."

'SAHNE TASARIMI VE TEKNİĞİ, LOPEZ'İN KARARINI OLUMLU ETKİLEDİ'

İstanbul Festivali sahnesini kuran Koala Prodüksiyon'un CEO'su İbrahim Kandemir, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İstanbul'un 7 tepesindeki 7 modern yapıdan, yani gökdelenlerden ilham aldığımız ve desen olarak da İstanbul'un simgesi olan laleyi tercih ettiğimiz, 36 metre yüksekliğinde, devasa LED ekrana sahip, ateşten lazere, ışıklardan ses efektlerine kadar her şeyiyle bambaşka bir sahne kuruyoruz. Bu sahne, bugüne kadar Türkiye'nin en büyük ve hatta Jennifer Lopez'in turnesinin en iddialı sahnesi olma niteliğini taşıyor. Lopez, tasarımımızı ve teknik detaylarımızı gördükten sonra İstanbul konserini planına aldı. Bu ölçekte ve teknolojide bir sahne Avrupa'daki büyük festivallerde ve Las Vegas gibi eğlence başkentlerinde deneyimlenebiliyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İstanbul Festivali'nde JLo'nun Sahnesi Hazır - Son Dakika

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