Kadınlara Şalvar Gecesi Sürprizi

Mehmet Çevik köylü kadınlara sürpriz yapıp onlar için konser verdi. Şalvar konseptli konserde gönüllerince eğlenen kadınlar şalvarlarıyla dans gedip göbek attı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Mürsel Mahallesinde köylü kadınlar her yıl hıdırellez eğlencesi düzenliyordu. Bu yılki hıdırellez eğlencesi piyanistin takviminde boşluk olmayınca 7 Temmuz'a sarktı. Hıdırellez zamanının da geçmesi üzerine kadınlar toplanıp bir araya gelecekleri eğlencenin adını şalvar gecesi olarak değiştirip şalvar konseptli geceye tüm kadınların şalvarlı katılmasını şart tuttu.

Daha önce aynı köyde Lingo lingo şişeler isimli şarkısına klip çeken Mehmet Çevik, köy muhtarı Mehmet İlhan'ın kendisini arayıp köydeki durumu anlatması üzerine köylü kadınlara büyük bir sürpriz yaptı.

Köylü kadınların şalvar gecesine katılan ünlü şarkıcı şalvarlı kadınlarla birlikte coştu şarkı söyledi.

Haberi alan komşu köylerin kadınları bile şalvarlarını kuşanıp Mürsel köye Mehmet Çevik'i dinlemek için akın etti.

Çevik'in şarkılarıyla renklenen şalvar gecesi, unutulmaz anlara sahne oldu. Şarkılarıyla geceye neşe katan Mehmet Çevik samimi tavırları ile de bir kez daha takdir topladı. Hıdırellez kutlamasını geç yaptıkları için morali bozuk olan köylü kadınlar Mehmet Çevik'in yaptığı sürpriz ile moral buldu. - BURSA