Kate Middleton Kansere Yakalandı ve İnzivaya Çekildi - Son Dakika
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Kate Middleton Kansere Yakalandı ve İnzivaya Çekildi

Kate Middleton Kansere Yakalandı ve İnzivaya Çekildi

Kate Middleton, kansere yakalandığını açıkladıktan sonra gözlerden uzak bir şekilde ailesiyle zaman geçirmek için inzivaya çekildi. Middleton'ın kanser türü ve son durumu hakkında ise bilgi verilmedi. Saraydan yapılan açıklamalarda ise Prenses'in isteğine saygı gösterildiği belirtildi. Ancak Prens William ve Kate'in modacısı Amaia Arrieta'nın yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı. Arrieta, kraliyet çiftinin zorluklarıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, kişisel bir durum olduğunu ifade etti. Arrieta'nın kraliyet ailesiyle olan bağları ise yıllara dayanıyor.

04.05.2024 19:09
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Bir süredir göz önünde olmayan ve kansere yakalandığını açıklayan Kate Middleton, inzivaya çekildi.

Kanser sürecini sakin bir şekilde ailesiyle geçirmek isteyen Middleton'ın son durumu ve kanser türü ise sır gibi saklanıyor.

Bu konuya dair saraydan net bir açıklama gelmezken, gelen açıklamalarda ise "Prenses'in istediğine saygı gösteriyoruz" deniliyor.

Ancak Prens William ve Kate'ın modacısı olan Amaia Arrieta yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı.

"Cehennem günleri..."

Arrieta, Daily Telegraph'a kraliyet çiftinin mevcut zorluklarıyla ilgili düşüncelerini ve kraliyet çevresi içindeki kişisel dinamiklere dair açıklama yaptı.

"Şu anda kalbim kırık, sanırım cehennemden geçiyorlar, umarım geri dönerler. Bu gerçekten kişisel bir durum" dedi.

Yıllar süren dostluk

Arrieta'nın kraliyet ailesiyle bağları, on yıl önce Prens George'un bakımına yardımcı olan, William ve Harry'nin eski dadısı olan Jessie Webb'e kadar uzanıyor.

Son haber hayranlarını korkuttu... Bir cehennemin içinden geçiyorlar... Umuyoruz geri dönecekler

Arrieta artık mevcut dadıları Maria Borrallo ile yakın iş birliği yaparak kraliyet çocuklarının çeşitli durumlar için kusursuz bir şekilde giyinmesini de sağlıyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kate Middleton Kansere Yakalandı ve İnzivaya Çekildi - Son Dakika

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