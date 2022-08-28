Meşhur Yalıya Mühür Vuruldu Ama!

Yetkililerin yalıyı mühürlemeleri sonrası inşaata kaldıkları yerden devam eden yüklenici firma, bu sefer ana kapı yerine otopark kapısından girerek tadilata kaldıkları yerden devam etti.

Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik Emir Bahadır'a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat sonrası Bebek sakinlerinin şikayeti üzerine meşhur yalıya mühür vuruldu.

Kaynak: Snob Magazin

EMİR BAHADIR, Bebek, Magazin, Son Dakika

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