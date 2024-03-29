Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı

Geniş Video İzle

Dün yeni filmi Mavi Mağara'nın provalarına başlamaya hazırlanan oyuncu Kerem Bürsin, koronvirüse yakalandı. Oyuncunun tedavisi başlarken prova da ileri bir tarihe alındı.

29.03.2024 07:42  Güncelleme: 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yer alacağı Mavi Mağara filminin dün yapılması gereken provalarında talihsiz bir olay yaşandı. Kamera karşısına geçmeye hazırlanan Bürsin, koronavirüse yakalandı.

FİLMDE ASKERİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Testleri yapılan oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi. 2 Nisan'da çekimleri başlayacak olan filmde Kerem Bürsin Cem adlı askeri oynayacak. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara'nın İstanbul'da başlayacak çekimleri Kaş'ta devam edecek.

Kerem Bürsin koronavirüse yakalandığı
Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı

Kerem Bürsin, Gündem, Sinema, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bu Kim: koronavirus hala varmi ya 0 0 Yanıtla Plare Rugre: Koronavirüs zaten hep vardı hepte öyle kalacak 1 0
  • Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
    08:20 Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

    Erkan Petekkaya'nın hayatını kaybeden babası Akın Petekkaya, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Saruhan Hünel ise aracığıyla kalabalık içindeki bir kişiye çarptı.

  • Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a Geçmiş Olsun Dileği
    00:35 Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a Geçmiş Olsun Dileği

    Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, eski rol arkadaşı Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü coşkuyla kutladı
    00:34 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü coşkuyla kutladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz olarak sahnelediği 8 oyunla tüm sahnelerinde coşku ile kutladı. Uluslararası bildiri Norveçli yazar Jon Fosse tarafından kaleme alınırken, ulusal bildiri Tamer Levent tarafından yazıldı. Tiyatro, sanatın barış olduğunu vurgulayan bir platform olarak ön plana çıktı.

  • Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu
    00:34 Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu

    Ünlü şarkıcı Hakan Peker, bir televizyon programında üç kez evlenip boşandıktan sonra yaşadığı deneyimleri paylaşarak, 'Sevgi Yedeklemesi' olarak adlandırdığı bir durumu fark ettiğini açıkladı. Peker, psikolojik olarak travma yaşayan insanların birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürme eğiliminde olabileceğini ve bunun arkasında derin duygusal nedenlerin yattığını belirtti. Ayrıca programda, Hakan Peker'in belediye başkanlığı adaylığına hazırlık süreci ve siyasete giriş kararı da konuşuldu.

  • Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
    22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı

    Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne giderek hacizli bir aracın satışıyla ilgili işlem yaparken görevli bir memurla tartıştı. Memurun şikayeti üzerine Parlak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

  • Murathan Mungan, 'Maskeli Balo' Şarkısının İzinsiz Kullanılmasına Dava Açacak
    16:37 Murathan Mungan, 'Maskeli Balo' Şarkısının İzinsiz Kullanılmasına Dava Açacak

    Murathan Mungan, 'Maskeli Balo' adlı şiirinin Yeni Türkü tarafından izinsiz kullanıldığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı. Mungan, konuyla ilgili dava açılacağını duyurdu.

  • Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül verildi
    16:36 Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül verildi

    41'incisi düzenlenen ödül töreninde, Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen Nevra Serezli'ye ödül verildi. Serezli, ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve 'Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum' dedi. Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.

  • Orhan Gencebay'ın sahnedeki hali eleştirilere neden oldu
    16:36 Orhan Gencebay'ın sahnedeki hali eleştirilere neden oldu

    Orhan Gencebay'ın Şişli'deki iftar programında Cumhur İttifakı'na destek vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Eşi Sevim Emre ise Gencebay'ın siyaset üstü bir kişilik olduğunu ve hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanlarında olduklarını belirtti.

  • Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu
    16:36 Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu

    Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıççı, Gökhan Çınar'ın konuğu olduğu Katarsis programında iddialı sözler söyledi. Kılıççı, Survivor'da yaşadığı zorlukları anlattı ve neden bu yıl yarışmaya katılmadığını açıkladı. Ayrıca, Nisa'nın şampiyonluğuna sevindiğini ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu belirtti.

  • Ünlü Sanatçı Onur Akın, Uzun Süre Sonra CHP Mitinginde Sahne Alacak
    16:35 Ünlü Sanatçı Onur Akın, Uzun Süre Sonra CHP Mitinginde Sahne Alacak

    CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine siyaseti bıraktığını açıklayan Onur Akın, CHP mitinginde şarkılar söyleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü'nün konuşacağı mitingde Onur Akın sahne alacak. Daha önce siyasette vefa görmediğini belirten sanatçı, 2009 yılından bu yana CHP için beste yapmıştı.

  • Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek
    16:34 Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından dünya turnesine devam eden Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki konserindeki bir olayla da gündeme gelen Madonna, oturan bir dinleyiciye yönelik yaptığı hareketle sosyal medyada tepki çekti.


08:05 İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul’da yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı
07:38 Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
07:00 Küçükçekmece’de fabrika yangını Mahsur kalan işçiler var Küçükçekmece'de fabrika yangını! Mahsur kalan işçiler var
03:15 İsrail, Suriye’nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
08:20 Erkan Petekkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
07:46 Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı
07:43 Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı
00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
23:24 Kastamonu’da Camiye Giden Vatandaşlar Tarafından İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu Kastamonu'da Camiye Giden Vatandaşlar Tarafından İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 08:55:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement