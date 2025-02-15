SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdiğini "Yine nazara geldik" sözleriyle duyurdu.
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Son Yaz gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşıyor.
Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, kolunu kırdığını şu sözlerle duyurdu:
"Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kolunu kırdı: Nazara geldik - Son Dakika
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