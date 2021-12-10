Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Ada Sanlıman'ı mutlu gününde fotoğrafçı eşi Mehmet Turgut da yalnız bırakmadı.

İş insanı Serdar Bilgili, tanıtım lansmanına kızı Lal Bilgili ile katıldı.

Serdar Bilgili'nin kızını görenler ilk başta, "Serdar Bilgili, yeni sevgili yapmış" yorumunda bulundu. Ancak işin aslı dakikalar sonra ortaya çıktı.

Bilgili'nin kızı Lal Bilgili'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Lal'ın küçüklüğünü biliyoruz. Ne çabuk büyümüş?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bilge Öztürk, lansmana genç sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile katıldı.

Daha önce Selda Bağcan'ın ve Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "O Günler"i olağanüstü ses rengi ve türler ötesi tarzıyla seslendiren Ada Sanlıman'ın yorumu büyük beğeni topladı. DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan "O Günler"in klibi de YouTube'da yayına girdi.