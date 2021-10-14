Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

23 yaşındaki Afra Saraçoğlu, deri ceketi ve deri eteğiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

"KEYİFLİ BİR İŞ"

Ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Kadrosunda yer aldığım Yeşilçam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Ekip olarak çok iyi anlaşıyoruz. Bu projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Keyifli bir iş oluyor" dedi.

UTANDIRAN SORU

Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Güzel oyuncunun bu soru karşısında bir hayli utandığı da gözlendi.

"BİRBİRİMİZİ ZOR GÖRÜYORUZ"

Bir süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir ödül törenine katılmıştı. Sevgilisi ile çok fazla görüşemediklerini söyleyen Yazıcıoğlu, "Vallahi Afra çok çalışıyor. Birbirimizi zor görüyoruz" demişti.