İşte Alperen Duymaz'ın partneri

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film
'in Erkek Severse dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu. Gold Film'in beIN
CONNECT için çekeceği "Erkek Severse" adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Ömür Atay
'ın yöneteceği diziyi Aslı Zengin yazıyor. Dizide Alperen Duymaz
bir online alışveriş sitesinin sahibi olan Kenan'a hayat verecek. "Erkek Severse" dizisinin kadın başrol karakteri Zeynep'e kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Rolün sahibi belli oldu. "Erkek Severse"de Alperen Duymaz'ın partneri Büşra Develi oldu. Güzel oyuncu dizide eşinden boşanmış, 2 çocuğuyla ayakta kalma savaşı veren bir kadını oynayacak.