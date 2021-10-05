Beni Affet'ten sonra bir projede yer almayan Şeyma Korkmaz nihayet bu sezon yeni bir projeyle ekrana döndü. Korkmaz, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Korkmaz, Bozdağ Film tarafından çekilen ve üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan diziyle yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun daha tanıtım filmlerinde dikkati çekmeyi başardı. Dizinin izleyicileri Korkmaz'ın duruşu, tavrı ve tarzıyla yeni sezona damgasını vuracak karakterlerden biri olacağına dikkat çekildi. Yeni rolüyle hayranlarından tam not alan Şeyma Korkmaz'ın geri dönüşü büyük bir sevinçle de karşılandı. Hayranları Korkmaz'ın Kuruluş Osman'a çok yakıştığına dikkat çekti.

Sekiz sezon boyunca dizinin baş karakteri Feride'yi canlandıran Korkmaz, kariyerindeki büyük çıkışı da Beni Affet dizisiyle yapmıştı. Genç oyuncu özellikle Ortadoğu ve Arap dünyasında çok sevilen bir oyuncu haline gelmişti.