Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...

Milliyet'ten Umut
Ünver'in haberine göre; Doğum yapmasına sayılı günler kalan Özge Özpirinçci
, Yeniköy
'de köpeğiyle yürüyüş yaptı. Kızı dünyaya geldikten sonra setlere ara vereceğini belirten oyuncu, "İki sene oturmayı planlıyorum ama güzel bir proje gelirse kurtluyuz biz, belli olmaz" dedi.
Çocuğuna Üzüm adını vereceği iddialarına Özpirinçci, "Bu isimden dolayı kimseden pozitif yanıt alamıyorum. Eşim de (Burak Yamantürk
) kesinlikle reddetti. Birkaç isim var ama sürekli değiştiriyoruz. Birçok kişi, 'Yüzüne bakınca karar vereceksiniz' diyor. Sağlıkla gelsin" diye konuştu.