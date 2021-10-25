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Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı... - Son Dakika

Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...

25.10.2021 09:25
Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...

Burak Yamantürk'le geçtiğimiz ay Marmaris'te nikah masasına oturan ve çocuğuna kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, kızına Üzüm adını vereceği söyleniyordu. Ünlü oyuncu, cevap verdi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Doğum yapmasına sayılı günler kalan Özge Özpirinçci, Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaptı. Kızı dünyaya geldikten sonra setlere ara vereceğini belirten oyuncu, "İki sene oturmayı planlıyorum ama güzel bir proje gelirse kurtluyuz biz, belli olmaz" dedi.

Çocuğuna Üzüm adını vereceği iddialarına Özpirinçci, "Bu isimden dolayı kimseden pozitif yanıt alamıyorum. Eşim de (Burak Yamantürk) kesinlikle reddetti. Birkaç isim var ama sürekli değiştiriyoruz. Birçok kişi, 'Yüzüne bakınca karar vereceksiniz' diyor. Sağlıkla gelsin" diye konuştu.

Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...
Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...
Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı...

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Yeniköy, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özge Özpirinçci kızına Üzüm adını mı verecek? İşte cevabı... - Son Dakika
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