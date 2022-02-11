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Mahkum'da dün akşam neler oldu? - Son Dakika

Mahkum'da dün akşam neler oldu?

11.02.2022 09:23
Mahkum'da dün akşam neler oldu?

FOX'un sevilen dizileri arasında yer alan Mahkum'da neler oldu? Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

MAHKUM DÜN AKŞAM'DA NELER OLDU?

Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

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Mahkum, Fox, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da dün akşam neler oldu? - Son Dakika Magazin


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