Mahsun Kırmızıgül sahnede çocukluğuyla düet yaptı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül sahnede çocukluğuyla düet yaptı

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Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs’ta verdiği konserde hayranlarına duygusal bir sürpriz yaptı. “Eyvah Gönlüm”ü seslendiren sanatçı, çocukluk görüntülerini dev ekrana yansıtarak yıllar önceki haliyle adeta düet yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs’ta verdiği konserde dinleyicilerine sürpriz yaptı. Sevilen şarkısı “Eyvah Gönlüm”ü seslendirdiği sırada çocukluk yıllarına ait görüntülerini barkovizyona yansıtan ünlü sanatçı, yıllar önceki haliyle adeta aynı sahneyi paylaştı. 

ÇOCUKLUK GÖRÜNTÜLERİ DEV EKRANA YANSIDI

Konser boyunca sevilen eserlerini seslendiren Kırmızıgül, programın en dikkat çeken anlarından birine “Eyvah Gönlüm” sırasında imza attı. Sanatçının çocukluk görüntülerinin ekrana gelmesiyle sahnede geçmiş ile bugün aynı anda buluştu. 

Kırmızıgül’ün kendi çocukluğuyla gerçekleştirdiği düet, gecenin en farklı anlarından biri oldu.

YENİ ŞARKILAR DA YOLDA

Konser öncesinde basın mensuplarıyla konuşan Mahsun Kırmızıgül, müzik çalışmalarına ilişkin de yeni bilgiler verdi. Sanatçı, “Gönlümdeki Şarkılar” projesinde Nilüfer ve Kayahan’ın eserlerine de yer vereceğini söyledi. Yeni şarkısının ise yaklaşık 15 gün içerisinde dinleyiciyle buluşacağını belirtti.

Mahsun KırmızıgülÇocuklukMagazinKıbrısSon Dakika

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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül sahnede çocukluğuyla düet yaptı - Son Dakika
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