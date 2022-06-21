Ünlü şarkıcılara rüzgar engeli - Son Dakika
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Ünlü şarkıcılara rüzgar engeli

21.06.2022 09:07

Ünlü şarkıcılara rüzgar engeli Bülent Ersoy özel bir açılış için Karabük'teydi Karabük'te özel bir güzellik merkezinin açılışı için ünlü şarkıcıların sahne aldığı konser kuvvetli rüzgar nedeniyle erken bitirilmek zorunda kalındı.

Ünlü şarkıcılara rüzgar engeli

Bülent Ersoy özel bir açılış için Karabük'teydi

KARABÜK - Karabük'te özel bir güzellik merkezinin açılışı için ünlü şarkıcıların sahne aldığı konser kuvvetli rüzgar nedeniyle erken bitirilmek zorunda kalındı.

Özel bir güzellik merkezinin açılışı için Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birbirinden ünlü şarkıcılar Karabük'e geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy güzellik merkezinin açılış kurdelesini kesti. Halkı selamlayan Bülent Ersoy meydandan ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı Altay sahne alarak konser için gelen vatandaşları şarkılarıyla eğlendirdi. Altay'ın ardından Karabüklü şarkıcı Yalçın Erdem 'Güle Güle' isimli yeni şarkısını hemşerileri için söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı uyarı verdiği kentte ünlü şarkıcı Maral'ın sahne aldığı sırada kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sahnede oldukça zorlanan Maral, ilk şarkısının ardından sahneden inerek aracında fırtınanın dinmesini bekledi. Bir süre dinmesi için beklenen rüzgar etkisini sürdürürken, konser için alana gelen diğer sanatçı Deniz Seki ise aracında kendisini bekleyen bazı hayranları ile resim çektirdi. Fırtına ve şiddetli rüzgardan dolayı Maral ve Deniz Seki sahneye çıkamadan Karabük'ten ayrılmak zorunda kaldı.

(FÜ-ÇA-ÖK-Y)

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Kaynak: İHA

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