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Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu? - Son Dakika

Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu?

31.01.2022 21:48

Yayınlandığı ilk günden beri tartışma konusu olan ve sosyal medyada bir kesim tarafından satanizm propagandası yapmakla suçlanan Maske Kimsin Sen programının yayından kaldırıldığı öne sürüldü.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

"TÜRK TOPLUMUNUN TEMEL DEĞERLERİNE AYKIRI"

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Bu kararın Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu öne sürüldü.

YAYINDAN KALDIRILDI İDDİASI

Bugün ise programla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in paylaşımına göre 'Maske Kimsin Sen' yayından kaldırıldı. Reyting rekorları kıran yarışma, bir hafta sonra erken final yapacak.

Maske Kimsin Sen yarışması hakkında bomba iddia! Yayından kaldırılıyor
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu? - Son Dakika
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