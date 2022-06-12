Maske Orkestra Engellilerin Yanında - Son Dakika
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Maske Orkestra Engellilerin Yanında

12.06.2022 14:12
Maske Orkestra Engellilerin Yanında

Konser gelirleriyle engellilere yardımda bulunan Maske Orkestra, Hayal Kahvesi'ndeki konserlerinin geliriyle 4 tekerlekli sandalye daha bağışladılar.

Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orkestra, bağışta bulunmaya devam ediyor.

En son Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde verdikleri konserin geliriyle de 4 adet tekerlekli sandalye alıp Çaycuma Engelliler Derneği'ne bağışladılar. Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Emre Demirhan, Arda Öztürk, Batuhan Birkan, Semih Ercan, Mustafa Şeker'den oluşan grup, 19 Haziran'da Bodrum Küfe'de verecekleri konserin geliriyle de tekerlekli sandalye alıp bağışlayacaklar.

Maske Orkestra Engellilerin Yanında
Maske Orkestra Engellilerin Yanında

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Kaynak: Snob Magazin

Hayal Kahvesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maske Orkestra Engellilerin Yanında - Son Dakika

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