Maske Orkestra Engellilerin Yanında

En son Bahçeşehir Hayal Kahvesi 'nde verdikleri konserin geliriyle de 4 adet tekerlekli sandalye alıp Çaycuma Engelliler Derneği'ne bağışladılar. Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Emre Demirhan , Arda Öztürk , Batuhan Birkan, Semih Ercan, Mustafa Şeker 'den oluşan grup, 19 Haziran'da Bodrum Küfe'de verecekleri konserin geliriyle de tekerlekli sandalye alıp bağışlayacaklar.

Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orkestra, bağışta bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

Hayal Kahvesi, Magazin, Son Dakika

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