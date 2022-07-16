MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor - Son Dakika
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MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor

16.07.2022 15:50

4 yıl önce MasterChef Türkiye'de yarışan ve sonrasında ünlü isimlerin mutfak şefliğini üstelenen Eslem Sena Yurt, fiziksel değişimiyle gündeme geldi. Yarışmadan sonra kilo veren Yurt'un yeni tarzını görenler şaşkına döndü.

2018 yılında TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de mücadele eden ancak finali göremeden elenen 24 yaşındaki Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Yarışmadan istediği başarıya ulaşamayan Yurt, elendikten sonra Demet Akalın'ın aşçılığını yapmaya başladı. Şimdilerde ünlü isimlere yaptığı yemeklerle gündeme gelen genç aşçı, değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmadan sonra zayıflayan Yurt, adeta iğne ipliğe döndü. Instagram'da 397 bin takipçisi bulunan genç isim, son olarak mayolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Saçlarını kahkül kestiren Yurt'un son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

İşte Eslem Sena Yurt'un değişimi...

MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
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MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor - Son Dakika
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