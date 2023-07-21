Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu 'Sen Büyümene Bak' filminin çekimleri başladı - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu 'Sen Büyümene Bak' filminin çekimleri başladı

21.07.2023 14:31

Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Sen Büyümene Bak' filminin çekimleri başladı. Hakan Bonomo'nun yazdığı ve Ketche'nin yönettiği filmde usta oyuncular da yer alıyor. Netflix'te yayınlanacak olan film için ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

"Sen Yaşamaya Bak" projesinin devam filmi olarak hazırlanan ve başrollerini Melisa Aslı Pamuk ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Sen Büyümene Bak" filminin çekimleri başladı. Netflix'te yayınlanacak filmin başrollerinden de ilk fotoğraf geldi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ketche'nin yönettiği filmde Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak başrolleri paylaşıyor. Uygulayıcı yapımcılığını Emre Oskay'ın yaptığı filmde Perihan Savaş "Reyhan" rolüyle Fırat'ın (Kaan Urgancıoğlu) annesini canlandıracak. Başarılı oyuncu #Çağdaş Onur Öztürk de Sen Büyümeye Bak'ta konuk oyuncu olacak. Öztürk, Can'ın (Mert Ege Ak) arkadaşlarından Nedim'in babasını canlandıracak. Dün çekimlerine başlanan filmin başrollerinden de ilk kareler gelmeye başladı.

İşte setten fotoğraflar...

Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrol olduğu Sen Büyümene Bak filminin setinden ilk kareler geldi
Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrol olduğu Sen Büyümene Bak filminin setinden ilk kareler geldi
Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrol olduğu Sen Büyümene Bak filminin setinden ilk kareler geldi
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Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu 'Sen Büyümene Bak' filminin çekimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu 'Sen Büyümene Bak' filminin çekimleri başladı - Son Dakika
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