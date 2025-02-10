Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve kısa süre önce bebeğini kucağına alan Melisa Aslı Pamuk doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi dikkat çekti.

10.02.2025 16:45
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024 yılının Aralık ayında sessiz sedasız evlenmişti. Bu evlilik sonrası2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldıklarını paylaşarak, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

OĞULLARININ İSMİ MYLAN

Evlendikten sonra setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi ancak ismini Mylan koyduklarını açıkladı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı\'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

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Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Melike:
    farklı isim koyacam diye iyice şaşırdılar 103 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yaşlanınca miyav amca derler kafa yok 69 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lan Bizene Ülke Kan Ağlıyor Habere Bak 50 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    çok aradınızmı o ismi çocuk size çok dua eder 46 1 Yanıtla
  • sezgin ersöz:
    tövbe tövbe. allah akıl ihsan eylesin 43 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye'nin Derdi Bitti Siz Kaldınız lüzumsuz 31 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    McMillan koysaydınız keşke 25 0 Yanıtla
  • soner çakırlar:
    bu insanlara ne olıyor böyle yaaaa Allah hidayet versin hepimize 21 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    İyi ki Chelsea,Real Madrid falan koymamışlar. 21 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    haber değeri 0 17 0 Yanıtla
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