Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı... - Son Dakika
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Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı...

25.03.2022 19:04
Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı...

Survivor Ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Öztürk, Acun Ilıcalı'dan özür diledi mi? İşte cevabı...

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Kurretülayn Matur'un bu paylaşımı trafik kazasında vefat eden Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

'KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI' İDDİASI

Bu gelişme sonrası TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un bu paylaşımının kanal yönetimini kızdırdığı hatta Semih Öztürk'ün işine bu yüzden son verildiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk'ün yakın çevresine, "Acun Ilıcalı bizim büyüğümüzdür. Ona yanlış yapmamız söz konusu olamaz" dediği ve programa yeniden dönmek istediği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın alacağı karar merakla bekleniyor.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor. Ütopya'da tanıştığı Kurretülayn Matur ile evlidir.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn anlamı Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir.

Babası Mardin'li olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur şimdilerde İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunun oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

1.64 boyunda olan Kurretülayn Matur, Haziran 2020'de Semih Öztürk ile evlendi.

Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı...
Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı...
Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı...

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Kurretülayn Matur, Acun Ilıcalı, Semih Öztürk, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merak Konusu Olmuştu... O Gerçek Ortaya Çıktı... - Son Dakika


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