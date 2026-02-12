Mert Ramazan Demir\'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demir'in yeni dizisi Delikanlı, önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Melis Sezen, dizide Yusuf'un büyük aşkı Hazan karakterini canlandıracak.
Mert Ramazan Demir, daha önce Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile partner olmuştu. İkili, rol arkadaşlıklarını kısa süreli bir ilişkiye dönüştürdü.
Bir süre sevgili kaldıktan sonra ayrılan çiftin sosyal medya paylaşımları son günlerde gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı bir fotoğrafın, eskiden Mert Ramazan Demir'in evinden çekildiği ortaya çıktı.
