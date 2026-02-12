Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Logo
Magazin

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Mert Ramazan Demir\'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
12.02.2026 12:08
Genç oyuncu Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisinde Yusuf karakterine hayat verecek. Dizinin hazırlıkları sürerken partneri Melis Sezen olarak açıklandı.

Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demir'in yeni dizisi Delikanlı, önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Melis Sezen, dizide Yusuf'un büyük aşkı Hazan karakterini canlandıracak.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Mert Ramazan Demir, daha önce Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile partner olmuştu. İkili, rol arkadaşlıklarını kısa süreli bir ilişkiye dönüştürdü.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Bir süre sevgili kaldıktan sonra ayrılan çiftin sosyal medya paylaşımları son günlerde gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı bir fotoğrafın, eskiden Mert Ramazan Demir'in evinden çekildiği ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

11:50
SON DAKİKA: Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu - Son Dakika
