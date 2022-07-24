Merve Boluğur'un Yeni Sevgilisinin Kimliği Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Merve Boluğur'un Yeni Sevgilisinin Kimliği Ortaya Çıktı!

24.07.2022 13:00
Merve Boluğur'un Yeni Sevgilisinin Kimliği Ortaya Çıktı!

Son dönemde çıkardığı "Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin kimliği ortaya çıktı. Boluğur'un kumral aşkı, son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü çıktı.

Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, yeni aşkını sosyal medyada ilan etmişti. Şarkısının yanı sıra sahne aldığı mekanlardaki performansıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, bir dönem, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Her zaman kumral sevgili istediğini söyleyen oyuncu, muradına erdi. Boluğur'un, aranjör Mert Aydın'la sevgili olduğu ortaya çıktı. Şarkı çalışmalarını Mert Aydın'la yürüten oyuncunun, aranjörle arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Çift, dün TV100 tarafından ilk kez Akmerkez'de objektiflere takıldı. Boluğur, son zamanlarda ise şarkının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video'larla da gündeme geliyor. Son döneminin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu, son olarak işletmeci Erkan Şen'le birlikte olmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un Yeni Sevgilisinin Kimliği Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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