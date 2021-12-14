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Miyas'tan mankenlik önerileri - Son Dakika

Miyas'tan mankenlik önerileri

14.12.2021 13:46
Miyas'tan mankenlik önerileri

Mankenliğin son yılların gözde mesleklerinden biri olarak öne çıktığını belirten Deniz Miyas, bu mesleğin pek çok gencin hayallerini süslediğini dile getirdi.

Mankenliğin son yılların gözde mesleklerinden biri olarak öne çıktığını belirten Deniz Miyas, bu mesleğin pek çok gencin hayallerini süslediğini dile getirdi.

Manken olabilmek için gerekli özellikler hakkında bilgi veren Miyas, bir zamanlar kadınların ilgi gösterdiği mesleğin artık erkeklerin de ilgisini çektiğini kaydetti. Manken Deniz Miyas, "Bir zamanlar kadınların rağbet gösterdiği ve hayalini kurduğu mankenlik mesleği, artık biz erkeklerin de markajına girmiş durumda. Pek çok genç, vücut yapılarını istenilen kriterlere getirmek için çalışıyor fakat her şey onlarla sınırlı kalmıyor. Erkek model ve manken olacak adaylara tavsiyem, erken yaşta kariyer hedeflerini belirlemelidirler. Aile ve arkadaşlarının desteğini almalıdırlar, tek başına hareket etmemelidirler. Özellikle imkanları var ise zarafet ve mankenlik okullarından eğitim almalıdırlar.

Bu işi yapan kişilerle görüşmeli ve desteklerini almalı. Çalışma koşullarını araştırmalıdırlar. Görev alanlarını öğrenmeli ve disiplinli bir yaşama hazır olmalıdırlar. Sektördeki önemli ajanslarla görüşmelidirler" dedi.

İtalya ve Fransa gibi önemli ülkelerin moda ajanslarından teklifler alarak yapmış olduğu işleri ve özel yaşantısında bazı kesitleri takipçileriyle paylaşan Deniz Miyas, dünyanın en önemli moda markalarının çekimleri ile her geçen gün kendinden daha çok söz ettiriyor. Miyas, genç yaşında sektördeki yerini sağlam temeller ilkesinde devam ettirdiğini dile getirdi. - İSTANBUL

Miyas'tan mankenlik önerileri

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Miyas'tan mankenlik önerileri - Son Dakika Magazin


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