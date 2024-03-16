Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!

71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller... Cumhuriyet Gazatesi yazarı ve geleneksel Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli temsilcilerinden Müjdat Gezen, önceki akşam düzenlenen etkinlikle 71. sanat yılını kutladı.
Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, senarist-yazar Kandemir Konduk ve Gezen'in sevenleri katıldı.
ERDOĞAN'A BÜYÜK TEPKİ
Etkinlik, gazeteci Gökmen Ulu'nun hazırladığı "Bir Sevgi Belgeseli"nin gösterimiyle başladı. Belgeselde, Gezen'in eşi Leyla Gezen, yakın dostları Türkan Şoray, Emel Sayın, Mustafa Alabora gibi isimlerle birlikte Cem Yılmaz, Erkan Can, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve daha birçok öğrencisinin görüşleri yer alıyor.
Gezen'in Savaş Dinçel ile olan yakın dostluğunun yanı sıra siyasi duruşu da belgeselde önemli bir yer kaplıyor. Gösterim sırasında salonu dolduran yurttaşlar, belgesel boyunca olumlu olumsuz tepkilerini gizlemedi.
Kimi yerlerde üzüldü, kimi yerlerde güldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için kullandığı "Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Bunlar sanatçı müsveddesi" ifadelerine karşı salondan yükselen büyük bir uğultu ve yuhalama sesleri gecenin en dikkat çeken tepkisiydi.
Gezen, belgesel gösterimi sonrasında yapılan söyleşide de "Benim ayağıma da elime de zincir vurdular. cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiasıyla yargıç benim için beş yıl dört ay hapis istedi.
Ne hakareti? Herkese hakaret eden o. Ben davacıyım aslında ama ben davalı olarak gittim. Yargılanmalarını görmeyi çok isterim" dedi.
MÜCADELE PEŞİNDE BİR ÖMÜR
Cumhuriyet'e konuşan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, "Türkiye tiyatrosunun temel direklerinden biriydi bu akşam bizi selamlayan, bizim onu alkışlayarak yaşamasını, yeniden üretmesini, yaşama sevinçler katmasını istediğimiz.
Onun gibi, maalesef arkasından gelen gençlerin yalnızca kendi çatısı altında büyüyen ve gelişen o genç yaratıcıların dışında, keşke o kanal daha coşkun aksa. Aydınlanma ateşine doğru bağımsız, demokratik, eşit, özgür bir Anadolu'nun yaratılması için sanat üreten insanlarla dolsa.
Müjdat bütün hayatı boyunca bu mücadelenin peşinden koştu. Tek derdi Cumhuriyetin ayakta kalmasıydı" ifadelerini kullandı. Yazar ve senarist Kandemir Konduk da "Müjdat Türkiye'nin çok sevdiği değerli bir sanatçı, benim de 50 yıllık dostum.
Bu gece herkes gibi beni de çok mutlu etti. İnşallah 72., 73., 74. yılları birlikte kutlamaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.
ADI ÇOCUK YUVASINA VERİLİYOR
AÇILIŞ konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Gezen'le en son üç ay önce Can Atalay için başlatılan "anayasa nöbetinde karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:
"Her daim doğrunun, haklının, ezilenin yanında olmuş, canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizde demokrasinin temini için yaşına rağmen hala mücadeleden bir adım dahi geri atmayan, karakteri ve sağlam duruşuyla, o soğuk kış gününde Can Atalay için beton zemin üstünde oturup bu ülkenin yurttaşlarına öncülük eden Müjdat Gezen, her zaman yolumuzu aydınlattı.
Sanatla aydınlattı. Dik duruşuyla aydınlattı. Doğru bildiklerinden ne pahasına olursa olsun taviz vermemesiyle aydınlattı ve aydınlatmaya da devam edecek.
Tam da bu sebeple önümüzdeki aylarda açacağımız bir çocuk yuvasına Müjdat Gezen'in adını vereceğiz."
Son Dakika › Magazin › Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI! - Son Dakika
Survivor'da şiddet uyguladığı için diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya Pınar'ın eşi cevap verdi. Eş, Sema'yı hedef alarak dansöz karakterli insanların adayı pavyona dönüştürdüğünü söyledi. Sema ise eşin kendisini yıllardır ekmek yediği yerden vurduğunu belirterek cevap verdi.
Salih Yalçın tarafından hazırlanan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen eğlence programı Tansiyon, sosyal medya üzerinde büyük ilgi görüyor. Programda, kentin zengin tarihi, kültürü, gelenekleri ve görenekleri mizahi bir yaklaşımla ele alınıyor. Ayrıca, vatandaşların unuttuğu değerleri hatırlatmayı amaçlayan programın çekimleri iftardan bir saat önce gerçekleştiriliyor.
Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım'ın söyledikleri diziye damga vurdu. Kıvılcım'ın "Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Burası Türkiye, biz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız" sözleri izleyicilerden tam not aldı.
Sinan Güzel’in genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri, Türkiye’de ilk kez Miray Cruise gemisinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Yıllar önce Prens Harry ile nişanlandıktan sonra uğradığı zorbalıklar nedeniyle Instagram hesabını kapatan Meghan Markle geri döndü. Yeni markasının tanıtımını yapan Markle'ın Kraliyetten ayrılmasına rağmen profilde "Düşes" unvanını kullanması dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdı.
Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.
Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?