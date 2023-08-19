Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiasına tepki gösterdi - Son Dakika

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiasına tepki gösterdi

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti\'nden ayrıldığı iddiasına tepki gösterdi
Son Güncelleme: 19.08.2023 10:17

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaya sosyal medya hesabından cevap veren Uzman, ''Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim'' diyerek tepki gösterdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" rolünü oynayan başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi projede ayrıldığı iddia edildi. X hesabından paylaşım yapan oyuncu, hakkındaki ayrılık iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

"KİM HABERCİ KİM YALANCI ORTAYA DÖKERİM"

Dizideki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müjde Uzman, yaptığı paylaşımla ayrılık iddiasını yalanlayarak "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin. Buyurun, ikinciye dahil olan bir. Ne denir bunlara bilemedim gerçi şimdi" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiasına tepki gösterdi - Son Dakika
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