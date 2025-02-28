Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü

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Fazla spor yaptığı için hastanelik olan Nesrin Cevadzade, Sandık Kokusu setine koltuk değnekleriyle döndü. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sandık Kokusu dizisinin başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Sandık Kokusu dizisinin çekimleri devam ederken spor yaparken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş, oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluştuğunu duyurmuştu.

Cevadzade, sete koltuk değnekleri ile döndü.

DEĞNEKLE ÇALIŞACAK

10 gün boyuncu evinde dinlenen oyuncu işe değnekleriyle devam edecek. Oyuncu, sosyal medya hesabından sete döndüğünü Mahsun Kırmızıgül'den Yıkılmadım şarkısıyla duyurdu.

O3 Medya'nın rahat etmesi için her türlü konforu sağladığı oyuncunun hikâyesi de sağlık durumuna göre revize edildi. Sandık Kokusu 50. Bölümde final yapacak.