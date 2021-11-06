O isimle aşk mı yaşıyor? İlk kez açıkladı

Özel hayatı hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Gökhan bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı, böyle bir ilişki yok. Ben bu zamana kadar hem sesim hem de duruşumla var oldum. Bu saatten sonra da böyle çirkin durumların içine çekilmek istemiyorum" dedi.

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Gökhan Göz'ü tanımıyorum bile! Konserime gelmiş bana çiçek yollamış. Sonrasında da 'aşk yaşıyoruz' diye konuşmalarda bulunmuş. Büyük saçmalık. Beni binlerce insan dinlemeye geliyor, yaptığı çok büyük saygısızlık" diyerek isyan etti.