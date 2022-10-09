Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 4 saat kaldığı mekanda 30 bin TL hesap ödedi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 4 saat kaldığı mekanda 30 bin TL hesap ödedi

09.10.2022 12:16
Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 4 saat kaldığı mekanda 30 bin TL hesap ödedi

İstanbul'a gelen İtalyan oyuncu Michele Morrone, gittiği bir alışveriş merkezindeki dört arkadaşıyla birlikte oturduğu mekanda 30 bin TL hesap ödedi.

Netflix'te yayınlanan '365 Days' filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İstanbul'da zaman geçiren oyuncu, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM çıkışında görüntülendi.

30 BİN TL'LİK HESAP

Sık sık Türkiye'ye seyahat eden yakışıklı oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yiyerek sohbet etti. Mekanda 4 saat kalan Michele Morrone'nun 30 bin TL hesap ödediği öğrenildi. Oyuncu mekan çıkışı da hayranları tarafından görüntülendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi

MİCHELE MORRONE KİMDİR?

Michele Morrone, 3 Ekim 1990 doğumludur. İtalyan ve Polonya filmlerinde görülen İtalyan bir aktördür. 2020'de çıkan 365 Gün isimli erotik drama filminde Massimo Torricelli'nin rolünü canlandırdıktan sonra uluslararası tanınırlık elde etti. 2014 yılında Lübnanlı bir stilist olan Rouba Saadeh ile evlenen Michele Morrone 2018 yılında boşandı.

Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi
Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi
Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi
Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi
Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 30 bin TL hesap ödedi
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Kaynak: Snob Magazin

alışveriş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 4 saat kaldığı mekanda 30 bin TL hesap ödedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'da 4 saat kaldığı mekanda 30 bin TL hesap ödedi - Son Dakika
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