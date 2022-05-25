Oğlum dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor! Final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte detaylar - Son Dakika
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Oğlum dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor! Final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte detaylar

25.05.2022 14:02

Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisi bu akşam yayınlanacak 15'inci ve son bölümüyle ekranlara veda edecek. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor. Oğlum dizisinin final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte Oğlum dizisinin final bölümünün fragmanı...

Oğlum dizisi, bu akşam yayınlanacak 15.bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final bölümünün fragmanında Zeynep, Melike'den hesap soruyor.

Melahat, Efe'yi kuyuya atmaya çalışıyor. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor.

KATİL OLDUĞU TESPİT EDİLEN MELAHAT YAKALANACAK MI?

Oğlum dizisinin önceki bölümde Kaan'ı öldüren kişinin Melahat olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlum dizisinin final bölümünde Melahat yakalanacak mı?

Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor.

Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.

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Oğlum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor! Final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlum dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor! Final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte detaylar - Son Dakika
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