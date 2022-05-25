Oğlum dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor! Final bölümünde Melahat yakalanacak mı? İşte detaylar

Oğlum dizisi, bu akşam yayınlanacak 15.bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final bölümünün fragmanında Zeynep, Melike'den hesap soruyor.
Melahat, Efe'yi kuyuya atmaya çalışıyor. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor.
Oğlum dizisinin önceki bölümde Kaan'ı öldüren kişinin Melahat olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlum dizisinin final bölümünde Melahat yakalanacak mı?
Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor.
Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.
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