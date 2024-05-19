Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tuğçe Kandemir'i Gençlik Konseriyle Buluşturdu - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tuğçe Kandemir'i Gençlik Konseriyle Buluşturdu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tuğçe Kandemir\'i Gençlik Konseriyle Buluşturdu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği gençlik konseriyle ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir'i Ordulu hayranlarıyla buluşturdu. Konserde gençlerin yoğun ilgisiyle Tuğçe Kandemir'in enerjisi ve sahne performansı büyüledi.

19.05.2024 00:08  Güncelleme: 00:11
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği gençlik konseriyle ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir'i Ordulu hayranlarıyla buluşturdu.

Gençlik konseri çerçevesinde Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde bulunan Çamlı Köşk'te sahne aldı. Konsere gitmek isteyenler için Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden saat 18.00 itibari ile konser alanına ücretsiz gidiş ve dönüş için servisler sağlandı.

Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. Erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan gençler, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti. Tuğçe Kandemir, enerjisiyle ve sahne performansıyla adeta izleyicileri büyüledi. Kendisine özgü şarkıları ve sevilen eserleri seslendiren Kandemir, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Burası gökdelenlerin olduğu alandı, onları yıkarak halkımıza açtık"

Konserde sevilen sanatçıya çiçek takdim eden ve açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle böyle kıymetli bir sanatkarı getirdik. Burada daha fazla güzel günler de yaşayacağız. Bilindiği gibi burada gökdelenler vardı, onları yıktık ve halka açtık, vatandaşlarımız için de bir yaşam alanı meydana geldi, güle güle kullanın" ifadelerine yer verdi. Sanatçı Tuğçe Kandemir ise Ordu'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Binlerce hayranı sevilen sanatçıya eşlik ederken, konser sonunda ise havai fişek gösterisi yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tuğçe Kandemir'i Gençlik Konseriyle Buluşturdu - Son Dakika

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