Mahallenin Muhtarları ve Arka Sokaklar gibi uzun yıllar devam eden dizilerde rol alan usta oyuncu Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusuna devam ediyor. Daha önce milletvekili aday adayı olan ünlü isim şimdi de CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurdu.
Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Oyuncu, başvurunun ardından X hesabında biyografisini "CHP Foça Başkan A. Adayı" şeklinde güncelledi.
Filiz Taçbaş, 1964'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçidir. Taçbaş ilk kez 10 yaşındayken Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu - Son Dakika